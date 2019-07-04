Замовити повірку, заміну чи встановлення квартирних лічильників води та опалення можна онлайн.
Дивися повний текст Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео).
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Додано: Вів 30 лип, 2019 10:12
Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео).
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:12
Киевводоканал и Киевтеплоэнерго правомочны делать поверку счетчиков и сверку их показаний - каждый по отдельности и результаты поверок и сверки показаний счетчиков принимаются взаимно - обеими компаниями.
А ЦКС - "третья вода на киселе" и самая коррумпированная структура, где поверка и сверка у вас затянется минимум на три месяца при указанных обычных тарифах на процедуру без переплат. ( К примеру мастер по поверке показаний счетчика приходит раньше мастера по процедуре самой поверки-сертификации счетчика, из-за чего вы опять ждете и не дожидаетесь мастера самой поверки счетиков, заняв очередь).
Никому не рекоммендую пользоваться по этому вопросу у ЦКС.
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:51
Дешевле купить новые счётчики и их опломбировать, предварительно официально распломбировав старые, которые могут поверку не пройти.
Додано: Вів 30 лип, 2019 14:21
Сейчас сверку показаний Киевтеплоэнерго делает тем, кто записался ище в январе.
Додано: Вів 30 лип, 2019 14:29
А у нас в Харькове после поверки счётчик Х В начал протекать,испортили прокладку...счётчиков всего 4 года..но ремонт счётчиков у нас не производят,а предлагают покупать новый счётчик...А он на минуточку сейчас стоит примерно 450 грн..Вот такая экономия...Общество прав защиты потребителей такие вопросы не решает..Вот Где то так и живём...Такой у нас сервис...
Додано: Вів 30 лип, 2019 14:38
Re: Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)
с этими делал
+150 за постановку на учет
леску вытащил,поверка ниче не увидела-все гуд))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:08
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:17
Зачем рекламировать кидал?
Сдуру связался с ними чтобы не стоять в очередях на пломбировку. В рекламе написано за 2 недели поставим на учёт, теперь начинают врать про 30 дней. Почитал в инете отзывы и пошёл в цкс вызывать пломбировщиков. А 500грн за эту услугу они положили себе в карман
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:22
а что за счётчики по 450 грн.? я уже 15 лет пользуюсь счётчиками Новатор (Хмельницкий) - они сейчас в рознице стоят около 300 грн., а если с кем-то скооперироваться, то можно от 10 шт. купить уже по 230-250 грн.
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Вів 30 лип, 2019 17:04
Неправда. Недавно робив повірку 4-х лічильників (без знімання, прийшли додому і все зробили "під ключ"), заплатив за все 790 грн. Де це ви бачили нові лічильники з установкою і опломбуванням по 200 грн? А якщо знімати і заносити на перевірку самому, то було би іще дешевше.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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