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Як замовити повірку лічильників
води та опалення (відео)

Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:09

  NetSerpent написав:
  natas-ha написав:Дешевле купить новые счётчики и их опломбировать, предварительно официально распломбировав старые, которые могут поверку не пройти.

Неправда. Недавно робив повірку 4-х лічильників (без знімання, прийшли додому і все зробили "під ключ"), заплатив за все 790 грн. Де це ви бачили нові лічильники з установкою і опломбуванням по 200 грн? А якщо знімати і заносити на перевірку самому, то було би іще дешевше.

во-первых, вы не учитываете стоимости собственного потерянного времени; во-вторых, поверка без демонтажа счётчиков на практике возможна только при благоприятном стечении обстоятельств - у меня поверщики через полчаса сказали что поверка без демонтажа невозможна из-за нестабильного давления воды, а в случае со счётчиками горячей воды ещё из-за отсутствия в кранах таковой - в последние годы в Киеве горячая вода во многих районах отсутствует по 6-7 месяцев в году; в-третих, по ситатистике 25-30% счётчиков очередную поверку не проходят и людям потом всё равно приходится их покупать и вызывать соответствующие службы для установки и опламбировки...

даже если взять за основу вашу цифру 790 грн. то к ней следует добавить примерно 500 грн. (один рабочий день) = 1290 грн., а в случае если в один день не управитесь то ещё 500 грн. - у меня уже на практике дважды была такая ситуация, когда я прождал весь день бригаду для демонтажа счётчиков и уже после 15 часов мне позвонили что будут завтра + точно такая же ситуация было после поверки для монтажа и опломбировки...

4 новых счётчика Новатор (Хмельницкий) сегодня в рознице стоят 4*300 = 1200 грн., а если бы их например закупал оптом КиевВодоКанал то они бы стоили не дороже 4*200 = 800 грн. и тогда действительно было бы и дешевле и удобней производить не поверку, а замену счётчиков на новые...
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