Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
natas-ha написав:Дешевле купить новые счётчики и их опломбировать, предварительно официально распломбировав старые, которые могут поверку не пройти.
Неправда. Недавно робив повірку 4-х лічильників (без знімання, прийшли додому і все зробили "під ключ"), заплатив за все 790 грн. Де це ви бачили нові лічильники з установкою і опломбуванням по 200 грн? А якщо знімати і заносити на перевірку самому, то було би іще дешевше.
во-первых, вы не учитываете стоимости собственного потерянного времени; во-вторых, поверка без демонтажа счётчиков на практике возможна только при благоприятном стечении обстоятельств - у меня поверщики через полчаса сказали что поверка без демонтажа невозможна из-за нестабильного давления воды, а в случае со счётчиками горячей воды ещё из-за отсутствия в кранах таковой - в последние годы в Киеве горячая вода во многих районах отсутствует по 6-7 месяцев в году; в-третих, по ситатистике 25-30% счётчиков очередную поверку не проходят и людям потом всё равно приходится их покупать и вызывать соответствующие службы для установки и опламбировки...
даже если взять за основу вашу цифру 790 грн. то к ней следует добавить примерно 500 грн. (один рабочий день) = 1290 грн., а в случае если в один день не управитесь то ещё 500 грн. - у меня уже на практике дважды была такая ситуация, когда я прождал весь день бригаду для демонтажа счётчиков и уже после 15 часов мне позвонили что будут завтра + точно такая же ситуация было после поверки для монтажа и опломбировки...
4 новых счётчика Новатор (Хмельницкий) сегодня в рознице стоят 4*300 = 1200 грн., а если бы их например закупал оптом КиевВодоКанал то они бы стоили не дороже 4*200 = 800 грн. и тогда действительно было бы и дешевле и удобней производить не поверку, а замену счётчиков на новые...
Компания которую прорекламировали кидалово редкое , только не написали что это АСП эталон . Мы проверяли за 200 грн без демонтажа , назначили нам день , приехал техник и за 20 мин выполнил все роботы . Работают они по Киеву . Сертификат забирать у них на Оболони . 098 866 04 72 их контакты . Нам очень понравилось .
Surfer написав:реклама каких то разводил. Без демонтажа не в каждом доме возможно делать поверку. А вообще - сам снял , отвез на поверку, сам поставил. Стоимость поверки 81 грн. Делов то.
а у вас есть лицензия на проведения таких работ? и как в этом случае решать вопрос с пломбами на счётчиках? сначала должен прийти специально обученный человек и проверить целостность пломб и составить акт о демонтаже счётчиков, а потом после проверки такой же самый специально обученный человек должен прийти и опломбировать счётчики и составить соответствующий акт...
Vagabondo написав:а у вас есть лицензия на проведения таких работ? и как в этом случае решать вопрос с пломбами на счётчиках? сначала должен прийти специально обученный человек и проверить целостность пломб и составить акт о демонтаже счётчиков, а потом после проверки такой же самый специально обученный человек должен прийти и опломбировать счётчики и составить соответствующий акт...
Почему обязательно приглашать человека для распломбировки если водоканал уже начал считать по среднему или какому-то расходу не учитывая показания счетчиков, т.е. признавая что их нет? Тем более что Киевводоканал не признает их сертификатов и пломб и их обещания поставить счетчики на учет - вранье.
Surfer написав:реклама каких то разводил. Без демонтажа не в каждом доме возможно делать поверку. А вообще - сам снял , отвез на поверку, сам поставил. Стоимость поверки 81 грн. Делов то.
а у вас есть лицензия на проведения таких работ? и как в этом случае решать вопрос с пломбами на счётчиках? сначала должен прийти специально обученный человек и проверить целостность пломб и составить акт о демонтаже счётчиков, а потом после проверки такой же самый специально обученный человек должен прийти и опломбировать счётчики и составить соответствующий акт...
Эти операции производятся совершенно бесплатно - чистая формальность, и не надо здесь умничать.
Vagabondo написав:а у вас есть лицензия на проведения таких работ? и как в этом случае решать вопрос с пломбами на счётчиках? сначала должен прийти специально обученный человек и проверить целостность пломб и составить акт о демонтаже счётчиков, а потом после проверки такой же самый специально обученный человек должен прийти и опломбировать счётчики и составить соответствующий акт...
Эти операции производятся совершенно бесплатно - чистая формальность, и не надо здесь умничать.
Сегодня пришла девочка из Киевводоканала для пломбировки новых счетчиков.Никаких вопросов на тему кто снимал пломбы когда демонтировал старые и устанавливал новые счетчики не последовало. Поэтому рассказы о приглашении некоего специалиста по снятию пломб просто чушь.
Vagabondo написав:а у вас есть лицензия на проведения таких работ? и как в этом случае решать вопрос с пломбами на счётчиках? сначала должен прийти специально обученный человек и проверить целостность пломб и составить акт о демонтаже счётчиков, а потом после проверки такой же самый специально обученный человек должен прийти и опломбировать счётчики и составить соответствующий акт...
Эти операции производятся совершенно бесплатно - чистая формальность, и не надо здесь умничать.
Сегодня пришла девочка из Киевводоканала для пломбировки новых счетчиков.Никаких вопросов на тему кто снимал пломбы когда демонтировал старые и устанавливал новые счетчики не последовало. Поэтому рассказы о приглашении некоего специалиста по снятию пломб просто чушь.
В моем случае коммунальные службы тоже говорили что снять пломбы для поверки я могу и сам. Вот поставить пломбу уже должен "специально обученный человек". Но в любом случае процедура совершенно не обременительная.