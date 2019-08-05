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Як замовити повірку лічильників
води та опалення (відео)

Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:09

  NetSerpent написав:
  natas-ha написав:Дешевле купить новые счётчики и их опломбировать, предварительно официально распломбировав старые, которые могут поверку не пройти.

Неправда. Недавно робив повірку 4-х лічильників (без знімання, прийшли додому і все зробили "під ключ"), заплатив за все 790 грн. Де це ви бачили нові лічильники з установкою і опломбуванням по 200 грн? А якщо знімати і заносити на перевірку самому, то було би іще дешевше.

во-первых, вы не учитываете стоимости собственного потерянного времени; во-вторых, поверка без демонтажа счётчиков на практике возможна только при благоприятном стечении обстоятельств - у меня поверщики через полчаса сказали что поверка без демонтажа невозможна из-за нестабильного давления воды, а в случае со счётчиками горячей воды ещё из-за отсутствия в кранах таковой - в последние годы в Киеве горячая вода во многих районах отсутствует по 6-7 месяцев в году; в-третих, по ситатистике 25-30% счётчиков очередную поверку не проходят и людям потом всё равно приходится их покупать и вызывать соответствующие службы для установки и опламбировки...

даже если взять за основу вашу цифру 790 грн. то к ней следует добавить примерно 500 грн. (один рабочий день) = 1290 грн., а в случае если в один день не управитесь то ещё 500 грн. - у меня уже на практике дважды была такая ситуация, когда я прождал весь день бригаду для демонтажа счётчиков и уже после 15 часов мне позвонили что будут завтра + точно такая же ситуация было после поверки для монтажа и опломбировки...

4 новых счётчика Новатор (Хмельницкий) сегодня в рознице стоят 4*300 = 1200 грн., а если бы их например закупал оптом КиевВодоКанал то они бы стоили не дороже 4*200 = 800 грн. и тогда действительно было бы и дешевле и удобней производить не поверку, а замену счётчиков на новые...
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:11

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Замовити повірку, заміну чи встановлення квартирних лічильників води та опалення можна онлайн.

Дивися повний текст Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео).

Компания которую прорекламировали кидалово редкое , только не написали что это АСП эталон . Мы проверяли за 200 грн без демонтажа , назначили нам день , приехал техник и за 20 мин выполнил все роботы . Работают они по Киеву . Сертификат забирать у них на Оболони . 098 866 04 72 их контакты . Нам очень понравилось .
burne92
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 01:07

Re: Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)

реклама каких то разводил.
Без демонтажа не в каждом доме возможно делать поверку.
А вообще - сам снял , отвез на поверку, сам поставил. Стоимость поверки 81 грн. Делов то.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:37

  Surfer написав:реклама каких то разводил.
Без демонтажа не в каждом доме возможно делать поверку.
А вообще - сам снял , отвез на поверку, сам поставил. Стоимость поверки 81 грн. Делов то.

а у вас есть лицензия на проведения таких работ? и как в этом случае решать вопрос с пломбами на счётчиках? сначала должен прийти специально обученный человек и проверить целостность пломб и составить акт о демонтаже счётчиков, а потом после проверки такой же самый специально обученный человек должен прийти и опломбировать счётчики и составить соответствующий акт...
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:22

  Vagabondo написав:а у вас есть лицензия на проведения таких работ? и как в этом случае решать вопрос с пломбами на счётчиках? сначала должен прийти специально обученный человек и проверить целостность пломб и составить акт о демонтаже счётчиков, а потом после проверки такой же самый специально обученный человек должен прийти и опломбировать счётчики и составить соответствующий акт...


Почему обязательно приглашать человека для распломбировки если водоканал уже начал считать по среднему или какому-то расходу не учитывая показания счетчиков, т.е. признавая что их нет?
Тем более что Киевводоканал не признает их сертификатов и пломб и их обещания поставить счетчики на учет - вранье.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:45

  Vagabondo написав:
  Surfer написав:реклама каких то разводил.
Без демонтажа не в каждом доме возможно делать поверку.
А вообще - сам снял , отвез на поверку, сам поставил. Стоимость поверки 81 грн. Делов то.

а у вас есть лицензия на проведения таких работ? и как в этом случае решать вопрос с пломбами на счётчиках? сначала должен прийти специально обученный человек и проверить целостность пломб и составить акт о демонтаже счётчиков, а потом после проверки такой же самый специально обученный человек должен прийти и опломбировать счётчики и составить соответствующий акт...


Эти операции производятся совершенно бесплатно - чистая формальность, и не надо здесь умничать.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:03

  Surfer написав:
  Vagabondo написав:а у вас есть лицензия на проведения таких работ? и как в этом случае решать вопрос с пломбами на счётчиках? сначала должен прийти специально обученный человек и проверить целостность пломб и составить акт о демонтаже счётчиков, а потом после проверки такой же самый специально обученный человек должен прийти и опломбировать счётчики и составить соответствующий акт...


Эти операции производятся совершенно бесплатно - чистая формальность, и не надо здесь умничать.


Сегодня пришла девочка из Киевводоканала для пломбировки новых счетчиков.Никаких вопросов на тему кто снимал пломбы когда демонтировал старые и устанавливал новые счетчики не последовало.
Поэтому рассказы о приглашении некоего специалиста по снятию пломб просто чушь.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 19:43

  shapo написав:
  Surfer написав:
  Vagabondo написав:а у вас есть лицензия на проведения таких работ? и как в этом случае решать вопрос с пломбами на счётчиках? сначала должен прийти специально обученный человек и проверить целостность пломб и составить акт о демонтаже счётчиков, а потом после проверки такой же самый специально обученный человек должен прийти и опломбировать счётчики и составить соответствующий акт...


Эти операции производятся совершенно бесплатно - чистая формальность, и не надо здесь умничать.


Сегодня пришла девочка из Киевводоканала для пломбировки новых счетчиков.Никаких вопросов на тему кто снимал пломбы когда демонтировал старые и устанавливал новые счетчики не последовало.
Поэтому рассказы о приглашении некоего специалиста по снятию пломб просто чушь.


В моем случае коммунальные службы тоже говорили что снять пломбы для поверки я могу и сам. Вот поставить пломбу уже должен "специально обученный человек". Но в любом случае процедура совершенно не обременительная.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 20:15

Никто не сталкивался с процедурой отказа от горячей воды у нас есть газ если что подогреем и бойлер стоит но установка так называемой заглушки на горячую воду это ещё тот геморрой
И к тому же не бесплатно
choca
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:15

  choca написав:Никто не сталкивался с процедурой отказа от горячей воды у нас есть газ если что подогреем и бойлер стоит но установка так называемой заглушки на горячую воду это ещё тот геморрой
И к тому же не бесплатно


Думал об этом, но пока решил поставить новые счетчики, а этим вопросом заняться позже
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shapo
 
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