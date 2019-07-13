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Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:09
shapo написав:
Поэтому рассказы о приглашении некоего специалиста по снятию пломб просто чушь.
всё это так пока по вашему дому не образуется небаланс в 100-200 м3 и кто-то не решит их вам приписать в счёте...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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