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Як замовити повірку лічильників
води та опалення (відео)

Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:09

  shapo написав:Поэтому рассказы о приглашении некоего специалиста по снятию пломб просто чушь.

всё это так пока по вашему дому не образуется небаланс в 100-200 м3 и кто-то не решит их вам приписать в счёте... :)
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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