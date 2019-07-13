Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)

всё это так пока по вашему дому не образуется небаланс в 100-200 м3 и кто-то не решит их вам приписать в счёте...
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Додано: Сер 07 сер, 2019 18:09
всё это так пока по вашему дому не образуется небаланс в 100-200 м3 и кто-то не решит их вам приписать в счёте...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Сер 07 сер, 2019 22:31
Этот небаланс и так раскидывается на тех у кого нет счётчиков. Скорее всего, в платежке за июль мне его и влепят
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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