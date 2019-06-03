всё это так пока по вашему дому не образуется небаланс в 100-200 м3 и кто-то не решит их вам приписать в счёте...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 сер, 2019 18:09
всё это так пока по вашему дому не образуется небаланс в 100-200 м3 и кто-то не решит их вам приписать в счёте...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 07 сер, 2019 22:31
Этот небаланс и так раскидывается на тех у кого нет счётчиков. Скорее всего, в платежке за июль мне его и влепят
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:35
Re: Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)
Берешь у соседа, который сменил счетчики, его старые и поверяешь за 81грн на Метрологической в институте (ездить туда придется 2 раза и в рабочее время). Потом вызываешь пломбировщика: распломбировал, тут же заменил, опломбировал за 1 вызов. Свои снятые счетчики отдаешь следующему соседу и так по кругу. А если скооперироваться то поверять можно возить не по 2, а по 6 счетчиков за раз. Нет соседа сменившего счетчики - можно купить счетчик б/у без документов на барахолке или олх за 50грн.
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:34
а номер счётчика и его показпания у вас и у соседа одинаковые?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:15
Человек,наверное, счетчика в глаза не видел если такую чушь пишет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:32
поверка гуд
Народ, где вы находите такие цены 360 грн + 150 постановка на учет. Нас просто разводят. Вчера мы делали поверку на Оболони. Отличная компания по 200 грн за один счетчик. Свидетельство забираете через две недели. Что нравится в этой компании они сразу назначают дата. На метро Оболонь у них офис.
/jit.kampovtech.com/
|