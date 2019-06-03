RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як замовити повірку лічильників
води та опалення (відео)

Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:09

  shapo написав:Поэтому рассказы о приглашении некоего специалиста по снятию пломб просто чушь.

всё это так пока по вашему дому не образуется небаланс в 100-200 м3 и кто-то не решит их вам приписать в счёте... :)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4146
З нами з: 06.08.08
Подякував: 236 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:31

  Тракторист написав:
  shapo написав:Поэтому рассказы о приглашении некоего специалиста по снятию пломб просто чушь.

всё это так пока по вашему дому не образуется небаланс в 100-200 м3 и кто-то не решит их вам приписать в счёте... :)

Этот небаланс и так раскидывается на тех у кого нет счётчиков. Скорее всего, в платежке за июль мне его и влепят
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1882
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:35

Re: Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)

Берешь у соседа, который сменил счетчики, его старые и поверяешь за 81грн на Метрологической в институте (ездить туда придется 2 раза и в рабочее время). Потом вызываешь пломбировщика: распломбировал, тут же заменил, опломбировал за 1 вызов. Свои снятые счетчики отдаешь следующему соседу и так по кругу. А если скооперироваться то поверять можно возить не по 2, а по 6 счетчиков за раз. Нет соседа сменившего счетчики - можно купить счетчик б/у без документов на барахолке или олх за 50грн.
v0f41k
 
Повідомлень: 413
З нами з: 14.11.08
Подякував: 157 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:34

  v0f41k написав:Берешь у соседа, который сменил счетчики, его старые и поверяешь за 81грн на Метрологической в институте (ездить туда придется 2 раза и в рабочее время). Потом вызываешь пломбировщика: распломбировал, тут же заменил, опломбировал за 1 вызов. Свои снятые счетчики отдаешь следующему соседу и так по кругу. А если скооперироваться то поверять можно возить не по 2, а по 6 счетчиков за раз. Нет соседа сменившего счетчики - можно купить счетчик б/у без документов на барахолке или олх за 50грн.

а номер счётчика и его показпания у вас и у соседа одинаковые?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4146
З нами з: 06.08.08
Подякував: 236 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:15

  Тракторист написав:а номер счётчика и его показпания у вас и у соседа одинаковые?...


Человек,наверное, счетчика в глаза не видел если такую чушь пишет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1882
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:32

поверка гуд

Народ, где вы находите такие цены 360 грн + 150 постановка на учет. Нас просто разводят. Вчера мы делали поверку на Оболони. Отличная компания по 200 грн за один счетчик. Свидетельство забираете через две недели. Что нравится в этой компании они сразу назначают дата. На метро Оболонь у них офис.
/jit.kampovtech.com/
fopzakorecka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чотири зручні способи передати показники лічильників для... 1, 2
R2 » Пон 03 чер, 2019 06:07
12 569
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2019 16:54
choca
Національній валюті 23 роки: що буде далі (відео)
R2 » Пон 02 вер, 2019 12:27
2 111
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2019 14:41
wotsergeyd
SpaceX провела випробування марсольота Starhopper (відео)
R2 » Сер 28 сер, 2019 17:36
3 96
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2019 16:04
maxshurko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.