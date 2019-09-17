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Як замовити повірку лічильників
води та опалення (відео)

Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:31

  Тракторист написав:
  shapo написав:Поэтому рассказы о приглашении некоего специалиста по снятию пломб просто чушь.

всё это так пока по вашему дому не образуется небаланс в 100-200 м3 и кто-то не решит их вам приписать в счёте... :)

Этот небаланс и так раскидывается на тех у кого нет счётчиков. Скорее всего, в платежке за июль мне его и влепят
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:35

Re: Як замовити повірку лічильників води та опалення (відео)

Берешь у соседа, который сменил счетчики, его старые и поверяешь за 81грн на Метрологической в институте (ездить туда придется 2 раза и в рабочее время). Потом вызываешь пломбировщика: распломбировал, тут же заменил, опломбировал за 1 вызов. Свои снятые счетчики отдаешь следующему соседу и так по кругу. А если скооперироваться то поверять можно возить не по 2, а по 6 счетчиков за раз. Нет соседа сменившего счетчики - можно купить счетчик б/у без документов на барахолке или олх за 50грн.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:34

  v0f41k написав:Берешь у соседа, который сменил счетчики, его старые и поверяешь за 81грн на Метрологической в институте (ездить туда придется 2 раза и в рабочее время). Потом вызываешь пломбировщика: распломбировал, тут же заменил, опломбировал за 1 вызов. Свои снятые счетчики отдаешь следующему соседу и так по кругу. А если скооперироваться то поверять можно возить не по 2, а по 6 счетчиков за раз. Нет соседа сменившего счетчики - можно купить счетчик б/у без документов на барахолке или олх за 50грн.

а номер счётчика и его показпания у вас и у соседа одинаковые?...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:15

  Тракторист написав:а номер счётчика и его показпания у вас и у соседа одинаковые?...


Человек,наверное, счетчика в глаза не видел если такую чушь пишет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:32

поверка гуд

Народ, где вы находите такие цены 360 грн + 150 постановка на учет. Нас просто разводят. Вчера мы делали поверку на Оболони. Отличная компания по 200 грн за один счетчик. Свидетельство забираете через две недели. Что нравится в этой компании они сразу назначают дата. На метро Оболонь у них офис.
fopzakorecka
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:20

Поверка счетчиков воды

Подскажите, пожалуйста, телефон компании которая проверяла вам счетчики по 200 грн
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