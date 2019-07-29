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В ОАЕ пропонують збирати покинуті
суперкари за $40 тисяч...

В ОАЕ пропонують збирати покинуті суперкари за $40 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:25

В ОАЕ пропонують збирати покинуті суперкари за $40 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє The Sun.

Дивися повний текст В ОАЕ пропонують збирати покинуті суперкари за $40 тисяч на рік.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:26

Бежали со страны? И эти люди учат, как правильно, "в" или "на" :)
summacut
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