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В ОАЕ пропонують збирати покинуті суперкари за $40 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє The Sun.
Дивися повний текст В ОАЕ пропонують збирати покинуті суперкари за $40 тисяч на рік
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Додано: Вів 30 лип, 2019 10:26
Бежали со страны? И эти люди учат, как правильно, "в" или "на" :)
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summacut
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