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У Литві назвали ціну "відключення"
Балтії від енергомереж РФ

У Литві назвали ціну "відключення" Балтії від енергомереж РФ
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:54

У Литві назвали ціну "відключення" Балтії від енергомереж РФ

Пропонуємо до обговорення:
Синхронізація ліній електропередачі країн Балтії з західними країнами ЄС буде коштувати близько 1,5 мільярда євро.

Дивися повний текст У Литві назвали ціну \"відключення\" Балтії від енергомереж РФ.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:54

vitali_kalinin
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