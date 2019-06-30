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У Литві назвали ціну "відключення" Балтії від енергомереж РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 10:54
Пропонуємо до обговорення:
Синхронізація ліній електропередачі країн Балтії з західними країнами ЄС буде коштувати близько 1,5 мільярда євро.
Дивися повний текст У Литві назвали ціну \"відключення\" Балтії від енергомереж РФ
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Додано: Вів 30 лип, 2019 10:54
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