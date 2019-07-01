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Dragon Capital купила колишній
офіс банку "Київська...

Dragon Capital купила колишній офіс банку "Київська...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:10

Dragon Capital купила колишній офіс банку "Київська...

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "ДК БЦ1", що входить до групи компаній Dragon Capital, стало переможцем голландського аукціону з продажу колишнього офісу ліквідованого банку "Київська Русь" по вул. Хорива, 11а на столичному Подолі площею 1,4 тис. кв. м з пропозицією 60,5 млн грн.

Дивися повний текст Dragon Capital купила колишній офіс банку \"Київська Русь\" за 60 млн грн.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:10

Класна ціна, цікавий об єкт.
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