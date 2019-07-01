|
|
|
Dragon Capital купила колишній офіс банку "Київська...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:10
Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "ДК БЦ1", що входить до групи компаній Dragon Capital, стало переможцем голландського аукціону з продажу колишнього офісу ліквідованого банку "Київська Русь" по вул. Хорива, 11а на столичному Подолі площею 1,4 тис. кв. м з пропозицією 60,5 млн грн.
Дивися повний текст Dragon Capital купила колишній офіс банку \"Київська Русь\" за 60 млн грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90053
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:10
Класна ціна, цікавий об єкт.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2464
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 537 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|