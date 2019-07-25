Європейський банк реконструкції і розвитку просить Володимира Зеленського вирішити проблему виплат за "зеленим тарифом".
Дивися повний текст ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами за \"зеленими тарифами\".
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Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36
ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами за \"зеленими тарифами\".
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36
"Посодействлвать" ? Чем они думают ? Если президент будет "содействовать" то это решалово какое то ...
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