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ЄБРР просить Зеленського
вирішити проблему з виплатами...

ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36

ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції і розвитку просить Володимира Зеленського вирішити проблему виплат за "зеленим тарифом".

Дивися повний текст ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами за \"зеленими тарифами\".
R2
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"Посодействлвать" ? Чем они думают ? Если президент будет "содействовать" то это решалово какое то ...
Igorten
 
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Нужно просто отменить зеленый тариф.
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