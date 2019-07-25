Європейський банк реконструкції і розвитку просить Володимира Зеленського вирішити проблему виплат за "зеленим тарифом".
Дивися повний текст ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами за \"зеленими тарифами\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36
ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами за \"зеленими тарифами\".
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36
"Посодействовать" ? Чем они думают ? Если президент будет "содействовать" то это решалово какое то ...
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 30 лип, 2019 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:50
ЕБРР не нужен независимый суд - ему нужен "решало"...Нужно просто отменить зеленый тариф.
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:15
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:22
ЕБРР нервничает, того что кредиты на зеленую жнергетику были в основном им выданы. Просто ЕБРР нужно было меньше заявлять об успешности реформ в Украине. Как может Президент влиять на суд? ЕБРР в своем уме?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
|