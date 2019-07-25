ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами...

Додано: Вів 30 лип, 2019 21:22

ЕБРР нервничает, того что кредиты на зеленую жнергетику были в основном им выданы. Просто ЕБРР нужно было меньше заявлять об успешности реформ в Украине. Как может Президент влиять на суд? ЕБРР в своем уме?

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.