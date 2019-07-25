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ЄБРР просить Зеленського
вирішити проблему з виплатами...

ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36

ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції і розвитку просить Володимира Зеленського вирішити проблему виплат за "зеленим тарифом".

Дивися повний текст ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами за \"зеленими тарифами\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:36

"Посодействовать" ? Чем они думают ? Если президент будет "содействовать" то это решалово какое то ...
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 30 лип, 2019 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:50

ЕБРР не нужен независимый суд - ему нужен "решало"...Нужно просто отменить зеленый тариф.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:15

  laa1999 написав:ЕБРР не нужен независимый суд - ему нужен "решало"...Нужно просто отменить зеленый тариф.
Совершенно верно. Если не отменить то хотя бы опустить до вменяемрй цифры 1,5 грн., ибо еще несколько лет и будет полная катастрофа на энергорынке.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:22

ЕБРР нервничает, того что кредиты на зеленую жнергетику были в основном им выданы. Просто ЕБРР нужно было меньше заявлять об успешности реформ в Украине. Как может Президент влиять на суд? ЕБРР в своем уме?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:45

Re: ЄБРР просить Зеленського вирішити проблему з виплатами..

Вот такие они, европейские ценности.
Как с лесом.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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