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Український банк увійшов
до топ-1000 World Banks

Український банк увійшов до топ-1000 World Banks
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:21

Український банк увійшов до топ-1000 World Banks

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк в 2019 році став єдиною українською фінустановою, представленою в глобальному рейтингу ТОП-1000 світових банків.

Дивися повний текст Український банк увійшов до топ-1000 World Banks.
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