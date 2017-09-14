В столиці з 2018 року почав працювати сервіс «доставки» Glovo та з 2019 року - Uber Eats.
Дивися повний текст Скільки заробляють кур'єри Glovo та Uber Eats.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 12:43
Скільки заробляють кур'єри Glovo та Uber Eats
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Дивися повний текст Скільки заробляють кур'єри Glovo та Uber Eats.
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:03
Зарплата – в среднем $200-250 в неделю.
то есть можно один заказ в неделю отвозить и получать штукарь баксов в месяц
Додано: Вів 30 лип, 2019 14:43
200 баксов, это если ты работаешь 11ч 5/7. Не почасовка ведь,сколько сделал заказов - столько получил. И глово берет за сумку 900грн.
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