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Скільки заробляють кур'єри
Glovo та Uber Eats

Скільки заробляють кур'єри Glovo та Uber Eats
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:43

Скільки заробляють кур'єри Glovo та Uber Eats

Пропонуємо до обговорення:
В столиці з 2018 року почав працювати сервіс «доставки» Glovo та з 2019 року - Uber Eats.

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R2
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Зарплата – в среднем $200-250 в неделю.
то есть можно один заказ в неделю отвозить и получать штукарь баксов в месяц
tedswing45
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:43

200 баксов, это если ты работаешь 11ч 5/7. Не почасовка ведь,сколько сделал заказов - столько получил. И глово берет за сумку 900грн.
artem322cherepaha
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