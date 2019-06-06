Представники Американської торговельної палати назвали обшуки в ІТ-компаніях.
Дивися повний текст Американська торговельна палата назвала проблеми української ІТ-галузі.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 12:48
Американська торговельна палата назвала проблеми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Американська торговельна палата назвала проблеми української ІТ-галузі.
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:48
Хоть бы какое-то содержание статье придали - в чем имено американцы видят проблемность нашего "налогооблажения" ИТ?
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