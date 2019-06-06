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Американська торговельна
палата назвала проблеми...

Американська торговельна палата назвала проблеми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:48

Американська торговельна палата назвала проблеми...

Пропонуємо до обговорення:
Представники Американської торговельної палати назвали обшуки в ІТ-компаніях.

Дивися повний текст Американська торговельна палата назвала проблеми української ІТ-галузі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:48

Хоть бы какое-то содержание статье придали - в чем имено американцы видят проблемность нашего "налогооблажения" ИТ?
smart_analyst2017
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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