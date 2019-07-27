Економіст дав прогноз щодо національної валюти і вважає, що на її обвал можуть мати вплив декілька факторів.
Дивися повний текст Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:05
Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт.
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:05
що експердо казатиме коли настануть виплати по ОВДП? зникне з радару?
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:13
Новость 2007 года: "Но затем Юлия Владимировна не смогла удержаться и от реплики, проясняющей ее личное мнение по данному вопросу. Хотя многим понятно, что в этих ее словах содержится явный намек на вероятный в ближайшее время вектор движения гривны к доллару – в случае утверждения Тимошенко на пост премьера. «Я считаю, что сейчас наша национальная валюта по всем практически тенденциям рынка является самой лучшей для сбережений, и люди очень быстро это почувствуют, и будут хранить свои деньги именно в гривне», - заявила, в частности, лидер БЮТ. И, чтобы не оставалось никаких сомнений, уточнила, что может «только приветствовать» политику НБУ, направленную на укрепление национальной валюты.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:31
o_talavas да-да... я как раз об этом... когда олени в начале июля 2008 скинули бакс по 4,50, бо будет дешеветь и разместили грн на депо... сильно прослезились осенью, переполовинив свои валютные сбережения...
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:36
Помнится мне одно бородатое чудо из Международного экспертного центра им Александра Охрименко, по имени Александр Охрименко (такой себе эспердный центр оного рыла) летом 2008 года вещало из всех утюгов что гривна недооценена и бакс должен стоить 3,50, по индексу БигМака... ЮВТ, тогда придушила бакс к 4,50... в октябре бакс был 9,,,, Что-то у меня такое же предчувствие....
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:38
Re: Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт
Надо сказать, что эксперт не обещал, что сам будет вкладываться в гривну, так что всё честно.
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:50
Я б не сказав, що долар кудись падає. На мою думку, виходячи з обсягу економіки США та світового обігу долара США у порівнянні з економікою України та обігу гривні, можна казати, що гривня зміцнюється або слабшає щодо долара, а от долару до обмінного курсу щодо гривні діла майже немає. А по суті, якось навіть лячно від такого зміцнення гривні, постійно якась тривога, що все розвернеться в інший бік і курс злетить, як це було у 2008.
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