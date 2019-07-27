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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 16:10
Re: Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт
Как обычно: выслушал "эксперда" -- сделай наоборот. По всему выходит пора закупать доллары прямо сейчас
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:13
Это здесь все прошло/позапрошло/позапропрошло-годние свидетели курса по 32-40 грн/$ собрались?
До сих пор держите купленные по 29+ или уже пришлось в минус продавать?
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:27
такие прогнозы и дешевле и быстрее можно получить гадая на кофейной гуще...
Додано: Вів 30 лип, 2019 17:08
Тракторист
уверен, мало кто мог предположить курс 25 грн три месяца назад.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Вів 30 лип, 2019 17:29
Скорее всего - да, если Нацбанк позволит, вполне объективный курс с поправкой на инфляцию. Главное, чтобы больше не было потоков контрабанды, т. е. легальный импорт с уплатой в бюджет всех налогов и сборов, что делает его стоимость из расчета все тех же 26 - 28 UAH / USD, давая ценовое преимущество внутреннему производителю. А если такая положительная динамика и дальше сохранится, то для отечественного производителя еще заметно снизятся и ставки по кредитам.
Выигрывают практически все, а главное - простые люди, ну разве что за исключением порохоботов, представителей старой эпохи, которые на нелегальном импорте по 26 - 28 UAH / USD имели в свой карман все таможенные налоги и сборы.
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