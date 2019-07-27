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Чи укріпиться гривня до
20 грн за долар - експерт

Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:10

Re: Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт

Как обычно: выслушал "эксперда" -- сделай наоборот. По всему выходит пора закупать доллары прямо сейчас
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:13

Это здесь все прошло/позапрошло/позапропрошло-годние свидетели курса по 32-40 грн/$ собрались?
До сих пор держите купленные по 29+ или уже пришлось в минус продавать?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:27

такие прогнозы и дешевле и быстрее можно получить гадая на кофейной гуще...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:08

Тракторист

уверен, мало кто мог предположить курс 25 грн три месяца назад.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:09

Хранить деньги в кеше, тем более гривне, это сомнительный актив.
ivan_yunda
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:29

Скорее всего - да, если Нацбанк позволит, вполне объективный курс с поправкой на инфляцию. Главное, чтобы больше не было потоков контрабанды, т. е. легальный импорт с уплатой в бюджет всех налогов и сборов, что делает его стоимость из расчета все тех же 26 - 28 UAH / USD, давая ценовое преимущество внутреннему производителю. А если такая положительная динамика и дальше сохранится, то для отечественного производителя еще заметно снизятся и ставки по кредитам.

Выигрывают практически все, а главное - простые люди, ну разве что за исключением порохоботов, представителей старой эпохи, которые на нелегальном импорте по 26 - 28 UAH / USD имели в свой карман все таможенные налоги и сборы.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:21

  Аlександр написав:Выигрывают практически все, а главное - простые люди, ну разве что за исключением порохоботов, представителей старой эпохи, которые на нелегальном импорте по 26 - 28 UAH / USD имели в свой карман все таможенные налоги и сборы.


А вы умеете сдобрить оптимизмом там, где им и не пахнет.
Особенно понравилось про "простых людей". Это когда легальный импорт с чрезвычайно завышенными ставками налоговых сборов попадет на прилавки магазинов, то эти самые "простые люди" будут очень благодарны.....
Было же сказано новой марионеточной власти - главная задача - обеспечить возврат кредитов и заключение газового контракта. ВСЁ!
Остальное метрополию мало интересует что там папуасы придумают.

И да, посмотрите каким будет курс, когда буржуины будут выходить из наших бумажек-ОВГЗ. Через год 30-32UAH будет считаться вполне приемлемым.
Шабдусарды-оглы
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:55

Re: Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт

Простые люди уже несказанно благодарны понижению безналогового порога при получении мелочи по почте. Ведь это сразу рабочие места для таможеных брокеров (что их нужно оплачивать сверх налогов в законе скромно умалчивается). А дополнительные суммы НДС и пошлины наверняка пойдут на поддержку отечественного производителя. Что он производит? ОВГЗ, конечно. С остальным сложнее.
moveton
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