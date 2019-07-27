RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи укріпиться гривня до
20 грн за долар - експерт

Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:53

  Шабдусарды-оглы написав:
  Аlександр написав:Выигрывают практически все, а главное - простые люди, ну разве что за исключением порохоботов, представителей старой эпохи, которые на нелегальном импорте по 26 - 28 UAH / USD имели в свой карман все таможенные налоги и сборы.

А вы умеете сдобрить оптимизмом там, где им и не пахнет.
Особенно понравилось про "простых людей". Это когда легальный импорт с чрезвычайно завышенными ставками налоговых сборов попадет на прилавки магазинов, то эти самые "простые люди" будут очень благодарны.....

Бо все налоги и сборы, уплаченные с легального импорта, затем так или иначе обратно вернутся простым людям. К тому же официальная гарантия производителя все же цивилизованней и лучше, чем честное слово магазина.
Рассмотрим на примере покупки айфона. Сейчас есть выбор или купить у официального дистрибьютора с уплатой всех налогов и сборов, но за 45 000 грн., либо же нелегальный за 35 000 грн. Второй вариант, пожалуй, будет предпочтительней.
При курсе 20 UAH / USD с контролем на таможне и уплатой в бюджет всех налогов и сборов официальный айфон тоже будет стоит 35 000 грн., из которых 8 000 грн. пойдут в бюджет, а не осядут в порохоботских карманах. Нелегальный же просто зависнет на таможне.
  KULANDALE написав:Наскільки я розумію, ціль НБУ - максимально замінити валютний борг гривневим. Ідея гарна, проте чи не завеликі відсотки на ОВГЗ питання відкрите.

В идеале вообще рассчитаться по долгам - и внешним, и внутренним. Один из вариантов - Тузенум или продажа земли сельхозназначения ведущим иностранным агрокомпаниям. Только не всей сразу, чтобы не обвалить ее стоимость, а частями по мере выплат госдолга, предложив держателям ОВГЗ под 2% годовых в валюте и 6% в гривне. Соответственно стоимость кредитов бизнесу, промышленности, фермерам, ипотека тоже снизится до нормальных 6 - 8% в гривне, что вызовет тузенум экономики.
Для справки, в настоящий момент государству принадлежит всего 20 - 25% земли сельхозназначения (где остальные 75% при 28-летнем моратории на продажу - ХЗ), которая оценивается в $200 - 250 млрд. Госдолг же $78 млрд.
Аlександр
 
Повідомлень: 3265
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:32

Реальный курс гривны 9.4
Нас ждут большие перемены.
r777777rak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:34

  Аlександр написав:При курсе 20 UAH / USD с контролем на таможне и уплатой в бюджет всех налогов и сборов официальный айфон тоже будет стоит 35 000 грн., из которых 8 000 грн. пойдут в бюджет, а не осядут в порохоботских карманах. Нелегальный же просто зависнет на таможне.

Красиво звучит, но что-то меня терзают сомнения, что объём поборов на таможне и курс как-то связаны между собой. Я наивно думал, что курс - это функция от внешнеторгового баланса.

  Аlександр написав:В идеале вообще рассчитаться по долгам - и внешним, и внутренним. Один из вариантов - Тузенум или продажа земли сельхозназначения ведущим иностранным агрокомпаниям.

Продать что-нибудь ненужное за долги - это у нас любое правительство гораздо. Из самого одиозного навскидку вспоминающегося: стратегический запас авиационного бензина. Потом "Криворожсталь". Ну да, теперь можно и землю кому-то пристроить. Одна беда: ненужного всё меньше, а долги почему-то всё больше.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:51

Гривна укрепилась из-за огромного вливания валюты на президентские и парламентские выборы. Теперь начинается сезон экспорта зерна, тоже валюта прийдёт.
i_kondratov_i
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:18

Аlександр

Да Вы сказочник батенька. Вам бы все прожрать, а детям и внукам фиг без масла.
сова
 
Повідомлень: 744
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:37

Учитывая, что правительство активно заменяет дешёвые кредиты от МВФ дорогими кредитами ОВГЗ, гривну ждут нелёгкие времена уже в недалёком будущем.
mikola963
 
Повідомлень: 999
З нами з: 25.09.13
Подякував: 169 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-A-X і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт розповіла, що потрібно для припинення відтоку...
R2 » Вів 30 лип, 2019 07:22
5 223
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2019 07:25
Попаданец
Експерт розповіла про шкоду субсидій 1, 2, 3
R2 » Суб 27 лип, 2019 07:34
24 1039
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 08:04
Faceless
Ціни на картоплю зростуть до 80% - експерт
R2 » Нед 28 лип, 2019 18:36
4 415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 21:47
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73947)
31.07.2019 09:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.