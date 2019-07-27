Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт

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Аlександр написав:Выигрывают практически все, а главное - простые люди, ну разве что за исключением порохоботов, представителей старой эпохи, которые на нелегальном импорте по 26 - 28 UAH / USD имели в свой карман все таможенные налоги и сборы.
А вы умеете сдобрить оптимизмом там, где им и не пахнет. Особенно понравилось про "простых людей". Это когда легальный импорт с чрезвычайно завышенными ставками налоговых сборов попадет на прилавки магазинов, то эти самые "простые люди" будут очень благодарны.....
Бо все налоги и сборы, уплаченные с легального импорта, затем так или иначе обратно вернутся простым людям. К тому же официальная гарантия производителя все же цивилизованней и лучше, чем честное слово магазина. Рассмотрим на примере покупки айфона. Сейчас есть выбор или купить у официального дистрибьютора с уплатой всех налогов и сборов, но за 45 000 грн., либо же нелегальный за 35 000 грн. Второй вариант, пожалуй, будет предпочтительней. При курсе 20 UAH / USD с контролем на таможне и уплатой в бюджет всех налогов и сборов официальный айфон тоже будет стоит 35 000 грн., из которых 8 000 грн. пойдут в бюджет, а не осядут в порохоботских карманах. Нелегальный же просто зависнет на таможне.
KULANDALE написав:Наскільки я розумію, ціль НБУ - максимально замінити валютний борг гривневим. Ідея гарна, проте чи не завеликі відсотки на ОВГЗ питання відкрите.
В идеале вообще рассчитаться по долгам - и внешним, и внутренним. Один из вариантов - Тузенум или продажа земли сельхозназначения ведущим иностранным агрокомпаниям. Только не всей сразу, чтобы не обвалить ее стоимость, а частями по мере выплат госдолга, предложив держателям ОВГЗ под 2% годовых в валюте и 6% в гривне. Соответственно стоимость кредитов бизнесу, промышленности, фермерам, ипотека тоже снизится до нормальных 6 - 8% в гривне, что вызовет тузенум экономики. Для справки, в настоящий момент государству принадлежит всего 20 - 25% земли сельхозназначения (где остальные 75% при 28-летнем моратории на продажу - ХЗ), которая оценивается в $200 - 250 млрд. Госдолг же $78 млрд.
Аlександр написав:При курсе 20 UAH / USD с контролем на таможне и уплатой в бюджет всех налогов и сборов официальный айфон тоже будет стоит 35 000 грн., из которых 8 000 грн. пойдут в бюджет, а не осядут в порохоботских карманах. Нелегальный же просто зависнет на таможне.
Красиво звучит, но что-то меня терзают сомнения, что объём поборов на таможне и курс как-то связаны между собой. Я наивно думал, что курс - это функция от внешнеторгового баланса.
Аlександр написав:В идеале вообще рассчитаться по долгам - и внешним, и внутренним. Один из вариантов - Тузенум или продажа земли сельхозназначения ведущим иностранным агрокомпаниям.
Продать что-нибудь ненужное за долги - это у нас любое правительство гораздо. Из самого одиозного навскидку вспоминающегося: стратегический запас авиационного бензина. Потом "Криворожсталь". Ну да, теперь можно и землю кому-то пристроить. Одна беда: ненужного всё меньше, а долги почему-то всё больше.
Таких "ыкспердов" как Козак надо в шею гнать! Не пойму какую игру они затеяли? Размещают ОВГЗ под 17% в гривне (поправьте если ошибся) и это на фоне укрепляющегося курса дол.США на 12% с 28 зимой до 25 летом. Убивается сейчас наш экспорт - наши товары дорожают. Мы что снова сыграем в 2008 год? Тогда с 5.05 сходили на 4,60, а потом прыгнули под 10 грн. Чем дальше оттягивают рогатку укрепления курса, тем сильнее она выстрелит где-то к 35 грн, ведь кроме как резкой девальвацией эти займы не покрыть!