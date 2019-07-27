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Чи укріпиться гривня до
20 грн за долар - експерт

Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:53

  Шабдусарды-оглы написав:
  Аlександр написав:Выигрывают практически все, а главное - простые люди, ну разве что за исключением порохоботов, представителей старой эпохи, которые на нелегальном импорте по 26 - 28 UAH / USD имели в свой карман все таможенные налоги и сборы.

А вы умеете сдобрить оптимизмом там, где им и не пахнет.
Особенно понравилось про "простых людей". Это когда легальный импорт с чрезвычайно завышенными ставками налоговых сборов попадет на прилавки магазинов, то эти самые "простые люди" будут очень благодарны.....

Бо все налоги и сборы, уплаченные с легального импорта, затем так или иначе обратно вернутся простым людям. К тому же официальная гарантия производителя все же цивилизованней и лучше, чем честное слово магазина.
Рассмотрим на примере покупки айфона. Сейчас есть выбор или купить у официального дистрибьютора с уплатой всех налогов и сборов, но за 45 000 грн., либо же нелегальный за 35 000 грн. Второй вариант, пожалуй, будет предпочтительней.
При курсе 20 UAH / USD с контролем на таможне и уплатой в бюджет всех налогов и сборов официальный айфон тоже будет стоит 35 000 грн., из которых 8 000 грн. пойдут в бюджет, а не осядут в порохоботских карманах. Нелегальный же просто зависнет на таможне.
  KULANDALE написав:Наскільки я розумію, ціль НБУ - максимально замінити валютний борг гривневим. Ідея гарна, проте чи не завеликі відсотки на ОВГЗ питання відкрите.

В идеале вообще рассчитаться по долгам - и внешним, и внутренним. Один из вариантов - Тузенум или продажа земли сельхозназначения ведущим иностранным агрокомпаниям. Только не всей сразу, чтобы не обвалить ее стоимость, а частями по мере выплат госдолга, предложив держателям ОВГЗ под 2% годовых в валюте и 6% в гривне. Соответственно стоимость кредитов бизнесу, промышленности, фермерам, ипотека тоже снизится до нормальных 6 - 8% в гривне, что вызовет тузенум экономики.
Для справки, в настоящий момент государству принадлежит всего 20 - 25% земли сельхозназначения (где остальные 75% при 28-летнем моратории на продажу - ХЗ), которая оценивается в $200 - 250 млрд. Госдолг же $78 млрд.
Аlександр
 
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Реальный курс гривны 9.4
Нас ждут большие перемены.
r777777rak
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:34

  Аlександр написав:При курсе 20 UAH / USD с контролем на таможне и уплатой в бюджет всех налогов и сборов официальный айфон тоже будет стоит 35 000 грн., из которых 8 000 грн. пойдут в бюджет, а не осядут в порохоботских карманах. Нелегальный же просто зависнет на таможне.

Красиво звучит, но что-то меня терзают сомнения, что объём поборов на таможне и курс как-то связаны между собой. Я наивно думал, что курс - это функция от внешнеторгового баланса.

  Аlександр написав:В идеале вообще рассчитаться по долгам - и внешним, и внутренним. Один из вариантов - Тузенум или продажа земли сельхозназначения ведущим иностранным агрокомпаниям.

Продать что-нибудь ненужное за долги - это у нас любое правительство гораздо. Из самого одиозного навскидку вспоминающегося: стратегический запас авиационного бензина. Потом "Криворожсталь". Ну да, теперь можно и землю кому-то пристроить. Одна беда: ненужного всё меньше, а долги почему-то всё больше.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:51

Гривна укрепилась из-за огромного вливания валюты на президентские и парламентские выборы. Теперь начинается сезон экспорта зерна, тоже валюта прийдёт.
i_kondratov_i
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:18

Аlександр

Да Вы сказочник батенька. Вам бы все прожрать, а детям и внукам фиг без масла.
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:37

Учитывая, что правительство активно заменяет дешёвые кредиты от МВФ дорогими кредитами ОВГЗ, гривну ждут нелёгкие времена уже в недалёком будущем.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:55

Таких "ыкспердов" как Козак надо в шею гнать! Не пойму какую игру они затеяли? Размещают ОВГЗ под 17% в гривне (поправьте если ошибся) и это на фоне укрепляющегося курса дол.США на 12% с 28 зимой до 25 летом. Убивается сейчас наш экспорт - наши товары дорожают. Мы что снова сыграем в 2008 год? Тогда с 5.05 сходили на 4,60, а потом прыгнули под 10 грн. Чем дальше оттягивают рогатку укрепления курса, тем сильнее она выстрелит где-то к 35 грн, ведь кроме как резкой девальвацией эти займы не покрыть!
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:39

  igorbuda52 написав:що експердо казатиме коли настануть виплати по ОВДП? зникне з радару?

выпустять новые ОВГЗ (под 20%+), + землю продадим. будет временный большой приток валюты, курс можно будет и до 16 провалить, но потом настанут серые будни - без промышленности и своей земли, курс примет прежний пикирующий тренд.
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:52

  i_kondratov_i написав:Гривна укрепилась из-за огромного вливания валюты на президентские и парламентские выборы. Теперь начинается сезон экспорта зерна, тоже валюта придёт.
Сомнения гнетут, сначала урожай будут выкупать в госрезерв за гривну, потом как всегда введут квоты на экспорт зерновых и сгноят пол урожая... аграрий как каждый нормальный чел знает что тонна импортных удобрений или топливо стоит один бакс/кило/литр например что в августе 2019 что в марте 2020... и сидеть в грн хрен будет... так что гривневую выручку от продажи урожая мы увидим в течении пару тройку недель на межбанке...
Востаннє редагувалось gento44 в Сер 31 лип, 2019 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:52

  moveton написав:
  Аlександр написав:При курсе 20 UAH / USD с контролем на таможне и уплатой в бюджет всех налогов и сборов официальный айфон тоже будет стоит 35 000 грн., из которых 8 000 грн. пойдут в бюджет, а не осядут в порохоботских карманах. Нелегальный же просто зависнет на таможне.

Красиво звучит, но что-то меня терзают сомнения, что объём поборов на таможне и курс как-то связаны между собой. Я наивно думал, что курс - это функция от внешнеторгового баланса.

Зображення
Несмотря на все реформы на украинских таможнях продолжают беспрепятственно работать коррупционные схемы. Из-за этого страна ежегодно теряет более 4 миллиардов евро, а это больше одной десятой всей доходной части бюджета. Несмотря на заверения высших должностных лиц страны в борьбе с контрабандой, реальной борьбы с таможенным произволом в Украине нет - эпизодические сообщения о задержании таможенников не свидетельствуют о сокращении коррупции в самом ведомстве.

Сегодня на украинской таможне существует как минимум четыре вида коррупционных схем: Занижение инвойсовой стоимости на импортные б/у авто в рамках проекта АВТОХАБ, подделка документов, подмена груза во время транспортировки и давление на бизнес. Одним из самых резонансных проявлений коррупции в таможенной сфере считается незаконный экспорт леса в Европу. При подмене груза при оформлении контейнеров при попустительстве со стороны таможенников высоколиквидный товар, например, вроде обуви и тканей оформляется под видом подошв или ниток, что приводит к существенному снижению платежей в бюджет.

Ввозимые в Украину товары в процессе таможенной регистрации меняют маркировку, например, дорогая европейская брендовая одежда по таможенным документам проводится как поношенные вещи. Кроме таможни, в схемы вовлечены также представители Службы безопасности Украины, полиции, Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры Украины

Одна из производных курса - работа таможни.
  сова написав:
  moveton написав:
  Аlександр написав:В идеале вообще рассчитаться по долгам - и внешним, и внутренним. Один из вариантов - Тузенум или продажа земли сельхозназначения ведущим иностранным агрокомпаниям.

Продать что-нибудь ненужное за долги - это у нас любое правительство гораздо. Из самого одиозного навскидку вспоминающегося: стратегический запас авиационного бензина. Потом "Криворожсталь". Ну да, теперь можно и землю кому-то пристроить. Одна беда: ненужного всё меньше, а долги почему-то всё больше.

Аlександр

Да Вы сказочник батенька. Вам бы все прожрать, а детям и внукам фиг без масла.

Так время уж позднее настало. Вот и сказка на ночь.
И далеко не все прожрать-пристроить, достаточно продать не более 5% от всей земли сельхозназначения, чтобы рассчитаться с госдолгом, номинированным в валюте. А детям-внукам, да и себе тоже помимо кредитов под 6 - 8% годовых, современное оборудование и ремонт, строительство детсадов, школ, больниц и пр. социальных объектов за счет освободившихся средств, заложенных в бюджете для выплаты и обслуживания госдолга.
Аlександр
 
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