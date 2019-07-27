Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт

Додано: Вів 30 лип, 2019 21:53

Шабдусарды-оглы написав: Аlександр написав: Выигрывают практически все, а главное - простые люди, ну разве что за исключением порохоботов, представителей старой эпохи, которые на нелегальном импорте по 26 - 28 UAH / USD имели в свой карман все таможенные налоги и сборы. Выигрывают практически все, а главное - простые люди, ну разве что за исключением порохоботов, представителей старой эпохи, которые на нелегальном импорте по 26 - 28 UAH / USD имели в свой карман все таможенные налоги и сборы.

А вы умеете сдобрить оптимизмом там, где им и не пахнет.

Особенно понравилось про "простых людей". Это когда легальный импорт с чрезвычайно завышенными ставками налоговых сборов попадет на прилавки магазинов, то эти самые "простые люди" будут очень благодарны..... А вы умеете сдобрить оптимизмом там, где им и не пахнет.Особенно понравилось про "простых людей". Это когда легальный импорт с чрезвычайно завышенными ставками налоговых сборов попадет на прилавки магазинов, то эти самые "простые люди" будут очень благодарны.....

KULANDALE написав: Наскільки я розумію, ціль НБУ - максимально замінити валютний борг гривневим. Ідея гарна, проте чи не завеликі відсотки на ОВГЗ питання відкрите. Наскільки я розумію, ціль НБУ - максимально замінити валютний борг гривневим. Ідея гарна, проте чи не завеликі відсотки на ОВГЗ питання відкрите.

Тузенум

Бо все налоги и сборы, уплаченные с легального импорта, затем так или иначе обратно вернутся простым людям. К тому же официальная гарантия производителя все же цивилизованней и лучше, чем честное слово магазина.Рассмотрим на примере покупки айфона. Сейчас есть выбор или купить у официального дистрибьютора с уплатой всех налогов и сборов, но за 45 000 грн., либо же нелегальный за 35 000 грн. Второй вариант, пожалуй, будет предпочтительней.При курсе 20 UAH / USD с контролем на таможне и уплатой в бюджет всех налогов и сборов официальный айфон тоже будет стоит 35 000 грн., из которых 8 000 грн. пойдут в бюджет, а не осядут в порохоботских карманах. Нелегальный же просто зависнет на таможне.В идеале вообще рассчитаться по долгам - и внешним, и внутренним. Один из вариантов -или продажа земли сельхозназначения ведущим иностранным агрокомпаниям. Только не всей сразу, чтобы не обвалить ее стоимость, а частями по мере выплат госдолга, предложив держателям ОВГЗ под 2% годовых в валюте и 6% в гривне. Соответственно стоимость кредитов бизнесу, промышленности, фермерам, ипотека тоже снизится до нормальных 6 - 8% в гривне, что вызовет тузенум экономики.Для справки, в настоящий момент государству принадлежит всего 20 - 25% земли сельхозназначения (где остальные 75% при 28-летнем моратории на продажу - ХЗ), которая оценивается в $200 - 250 млрд. Госдолг же $78 млрд.