Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт

gento44 написав:Аlександр
не перевелись на руси еще мечтатели... где вы видели власть, которая что-то делала хорошее для народа, кроме как только не грабила его более изощренными способами?
Зеленскому нужно кнут
и пряник
взять за правило в своих рабочих поездках по городам Украины. Помимо встреч с местной администрацией, бизнесом, еще и для народа что-то небольшое, но конкретное делать. Например, наказать осевшего в администрации, МВД, прокуратуре местного порохобота, на которого много лет управы не было. Или же лично проинспектировать и профинансировать ремонт и строительство какого-нибудь очень нужного участка дороги до которого ранее никому дела не было. А изюминка, например, зайти больницу или еще какой-нибудь объект соцзначения, а вместо ремонта и нового оборудования, на который при порошенко выделялись средства - увидеть полуаварийное здание. Тогда уж точно применить кнут
и пряник
, наказав виновных в хищении средств, а заодно исправив ситуацию.
Ведь все великие дела начинаются с малого, да и людям надолго запомнится его приезд.