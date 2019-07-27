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Чи укріпиться гривня до
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Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:56

Аlександр не перевелись на руси еще мечтатели... где вы видели власть, которая что-то делала хорошее для народа, кроме как только не грабила его более изощренными способами?
gento44
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:23

  gento44 написав:Аlександр не перевелись на руси еще мечтатели... где вы видели власть, которая что-то делала хорошее для народа, кроме как только не грабила его более изощренными способами?

Зеленскому нужно кнут и пряник взять за правило в своих рабочих поездках по городам Украины. Помимо встреч с местной администрацией, бизнесом, еще и для народа что-то небольшое, но конкретное делать. Например, наказать осевшего в администрации, МВД, прокуратуре местного порохобота, на которого много лет управы не было. Или же лично проинспектировать и профинансировать ремонт и строительство какого-нибудь очень нужного участка дороги до которого ранее никому дела не было. А изюминка, например, зайти больницу или еще какой-нибудь объект соцзначения, а вместо ремонта и нового оборудования, на который при порошенко выделялись средства - увидеть полуаварийное здание. Тогда уж точно применить кнут и пряник, наказав виновных в хищении средств, а заодно исправив ситуацию.
Ведь все великие дела начинаются с малого, да и людям надолго запомнится его приезд.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:42

Долар падає, але чи впадуть ціни?
Комусь (нацбанку) це вигідно, а людям знову біда.
kvarts49
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:51

  Шабдусарды-оглы написав:
  Аlександр написав:Выигрывают практически все, а главное - простые люди


А вы умеете сдобрить оптимизмом там, где им и не пахнет.
Особенно понравилось про "простых людей". Это когда легальный импорт с чрезвычайно завышенными ставками налоговых сборов попадет на прилавки магазинов, то эти самые "простые люди" будут очень благодарны.....
Было же сказано новой марионеточной власти - главная задача - обеспечить возврат кредитов и заключение газового контракта. ВСЁ!
Остальное метрополию мало интересует что там папуасы придумают.

И да, посмотрите каким будет курс, когда буржуины будут выходить из наших бумажек-ОВГЗ. Через год 30-32UAH будет считаться вполне приемлемым.


Все заговоры ищем? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:55

  r777777rak написав:Реальный курс гривны 9.4
Нас ждут большие перемены.


5,05 ДАЕШЬ!!!! :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:03

Аlександр, это всё дешевый популизм - для этого есть соответствующие органы и должности в этих органах. А если этим будет заниматься президент, то это значит что люди занимающие эти должности не справляются со своими обязанностями и их нужно гнать/сажать и вышестоящие люди тоже виноваты - раз не смогли назначить справляющихся людей.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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