Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:56
Аlександр не перевелись на руси еще мечтатели... где вы видели власть, которая что-то делала хорошее для народа, кроме как только не грабила его более изощренными способами?
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:23
Зеленскому нужно кнут и пряник взять за правило в своих рабочих поездках по городам Украины. Помимо встреч с местной администрацией, бизнесом, еще и для народа что-то небольшое, но конкретное делать. Например, наказать осевшего в администрации, МВД, прокуратуре местного порохобота, на которого много лет управы не было. Или же лично проинспектировать и профинансировать ремонт и строительство какого-нибудь очень нужного участка дороги до которого ранее никому дела не было. А изюминка, например, зайти больницу или еще какой-нибудь объект соцзначения, а вместо ремонта и нового оборудования, на который при порошенко выделялись средства - увидеть полуаварийное здание. Тогда уж точно применить кнут и пряник, наказав виновных в хищении средств, а заодно исправив ситуацию.
Ведь все великие дела начинаются с малого, да и людям надолго запомнится его приезд.
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:42
Долар падає, але чи впадуть ціни?
Комусь (нацбанку) це вигідно, а людям знову біда.
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:51
Все заговоры ищем?
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:55
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:03
Аlександр, это всё дешевый популизм - для этого есть соответствующие органы и должности в этих органах. А если этим будет заниматься президент, то это значит что люди занимающие эти должности не справляются со своими обязанностями и их нужно гнать/сажать и вышестоящие люди тоже виноваты - раз не смогли назначить справляющихся людей.
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