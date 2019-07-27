Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт

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gento44 написав:Аlександр не перевелись на руси еще мечтатели... где вы видели власть, которая что-то делала хорошее для народа, кроме как только не грабила его более изощренными способами?
Зеленскому нужно кнут и пряник взять за правило в своих рабочих поездках по городам Украины. Помимо встреч с местной администрацией, бизнесом, еще и для народа что-то небольшое, но конкретное делать. Например, наказать осевшего в администрации, МВД, прокуратуре местного порохобота, на которого много лет управы не было. Или же лично проинспектировать и профинансировать ремонт и строительство какого-нибудь очень нужного участка дороги до которого ранее никому дела не было. А изюминка, например, зайти больницу или еще какой-нибудь объект соцзначения, а вместо ремонта и нового оборудования, на который при порошенко выделялись средства - увидеть полуаварийное здание. Тогда уж точно применить кнут и пряник, наказав виновных в хищении средств, а заодно исправив ситуацию. Ведь все великие дела начинаются с малого, да и людям надолго запомнится его приезд.
Аlександр написав:Выигрывают практически все, а главное - простые люди
А вы умеете сдобрить оптимизмом там, где им и не пахнет. Особенно понравилось про "простых людей". Это когда легальный импорт с чрезвычайно завышенными ставками налоговых сборов попадет на прилавки магазинов, то эти самые "простые люди" будут очень благодарны..... Было же сказано новой марионеточной власти - главная задача - обеспечить возврат кредитов и заключение газового контракта. ВСЁ! Остальное метрополию мало интересует что там папуасы придумают.
И да, посмотрите каким будет курс, когда буржуины будут выходить из наших бумажек-ОВГЗ. Через год 30-32UAH будет считаться вполне приемлемым.
Аlександр, это всё дешевый популизм - для этого есть соответствующие органы и должности в этих органах. А если этим будет заниматься президент, то это значит что люди занимающие эти должности не справляются со своими обязанностями и их нужно гнать/сажать и вышестоящие люди тоже виноваты - раз не смогли назначить справляющихся людей.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Несмотря на все реформы на украинских таможнях продолжают беспрепятственно работать коррупционные схемы. Из-за этого страна ежегодно теряет более 4 миллиардов евро, а это больше одной десятой всей доходной части бюджета....
Схемы работают, верно. А вот при пояснении эффекта от них уже подменяются понятия. Страна абсолютно ничего не теряет (и не приобретает) от таможеных платежей. Это перетасовка денег внутри страны. Да, от коррупции недовыполняется правительственный бюджет. Но что такое это самое недовыполнение? Это правительство (иными словами, некая банда) само себе сказало, что в этом году ограбит (принудительное отбирание денег именно так по УК называется) народ на N гривень. А народ, собаки, столько не отдал. Точно так я могу сказать, что каждый украинец мне должен в месяц платить, допустим, 1000 грн. Тогда за год я, а значит, по логике цитаты выше, и страна, начинаю недополучать 1000 * 12 * 44 млн / 28 = почти 19 миллиардов евро. Как от четырёх таможеных коррупций. Не смешно?
Аlександр написав:
moveton написав:Красиво звучит, но что-то меня терзают сомнения, что объём поборов на таможне и курс как-то связаны между собой. Я наивно думал, что курс - это функция от внешнеторгового баланса.
Буквы жирные и цветные. Связь курса и таможни по-прежнему не ясна.
Аlександр написав:Так время уж позднее настало. Вот и сказка на ночь. И далеко не все прожрать-пристроить, достаточно продать не более 5% от всей земли сельхозназначения, чтобы рассчитаться с госдолгом, номинированным в валюте. А детям-внукам, да и себе тоже помимо кредитов под 6 - 8% годовых, современное оборудование и ремонт, строительство детсадов, школ, больниц и пр. социальных объектов за счет освободившихся средств, заложенных в бюджете для выплаты и обслуживания госдолга.
Кроме сказок хорошо бы почитать и про вполне реальную и современную историю острова Науру. Там в 1980м тоже правительство рассказывало, что остров, конечно, уничтожается, но все доходы копятся в правительственном фонде и каждому жителю хватит на столетия безбедной жизни в любом другом месте Земли.
gento44 написав:Аlександр не перевелись на руси еще мечтатели... где вы видели власть, которая что-то делала хорошее для народа, кроме как только не грабила его более изощренными способами?
Зеленскому нужно кнут и пряник взять за правило в своих рабочих поездках по городам Украины. Помимо встреч с местной администрацией, бизнесом, еще и для народа что-то небольшое, но конкретное делать. Например, наказать осевшего в администрации, МВД, прокуратуре местного порохобота, на которого много лет управы не было. Или же лично проинспектировать и профинансировать ремонт и строительство какого-нибудь очень нужного участка дороги до которого ранее никому дела не было.
Лично профинансировать? Ага сейчас, все он бросил и начал лично финансировать дороги.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
RomanTik написав:Аlександр, это всё дешевый популизм - для этого есть соответствующие органы и должности в этих органах. А если этим будет заниматься президент, то это значит что люди занимающие эти должности не справляются со своими обязанностями и их нужно гнать/сажать и вышестоящие люди тоже виноваты - раз не смогли назначить справляющихся людей.
Вот это как раз и не дешевый предвыборный популизм, а постоянный контроль и реальное решение больших проблем маленького человека во время всего президентского срока. А самое главное отличие Зеленского от порохоботских пережитков старой эпохи то, что будучи актером и любя сцену, он не прятался от своих зрителей. Так и сейчас, будучи президентом, но в тоже время и дальше всегда в душе оставаясь актером, не будет прятаться от людей за заборами, охраной или же высокомерно-презрительным отношением. Теперь любой город, любая площадь, любой объект и любая халатно неразрешенная проблема для него сцена, а нерадивые порохоботские чиновники - те, кого он ранее высмеивал на сцене. Только теперь им будет не смешно.
С Ваших слов получается, если сильно допечет, то простой человек и президенту не имеет право обратиться, т. к. 5 лет напостой трендели порохоботы, - проблемы пересiчного их вождя не епу..., в смысле не в его компетенции.
rjkz написав:
r777777rak написав:Реальный курс гривны 9.4 Нас ждут большие перемены.
5,05 ДАЕШЬ!!!!
Уж лучше курс 5.05 и зарплата 3000 грн., чем 25 и 15 000 грн.