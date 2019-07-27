Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт

Додано: Сер 31 лип, 2019 17:23

Аlександр написав: Несмотря на все реформы на украинских таможнях продолжают беспрепятственно работать коррупционные схемы. Из-за этого страна ежегодно теряет более 4 миллиардов евро , а это больше одной десятой всей доходной части бюджета....



Аlександр написав: moveton написав: Красиво звучит, но что-то меня терзают сомнения, что объём поборов на таможне и курс как-то связаны между собой. Я наивно думал, что курс - это функция от внешнеторгового баланса. Красиво звучит, но что-то меня терзают сомнения, что объём поборов на таможне и курс как-то связаны между собой. Я наивно думал, что курс - это функция от внешнеторгового баланса.

Одна из производных курса - работа таможни.



Аlександр написав: Так время уж позднее настало. Вот и сказка на ночь.

И далеко не все прожрать-пристроить, достаточно продать не более 5% от всей земли сельхозназначения, чтобы рассчитаться с госдолгом, номинированным в валюте. А детям-внукам, да и себе тоже помимо кредитов под 6 - 8% годовых, современное оборудование и ремонт, строительство детсадов, школ, больниц и пр. социальных объектов за счет освободившихся средств, заложенных в бюджете для выплаты и обслуживания госдолга. Так время уж позднее настало. Вот и сказка на ночь.И далеко не все прожрать-пристроить, достаточно продать не более 5% от всей земли сельхозназначения, чтобы рассчитаться с госдолгом, номинированным в валюте. А детям-внукам, да и себе тоже помимо кредитов под 6 - 8% годовых, современное оборудование и ремонт, строительство детсадов, школ, больниц и пр. социальных объектов за счет освободившихся средств, заложенных в бюджете для выплаты и обслуживания госдолга.

Схемы работают, верно. А вот при пояснении эффекта от них уже подменяются понятия.абсолютно ничего не теряет (и не приобретает) от таможеных платежей. Это перетасовка денег внутри страны. Да, от коррупции недовыполняется правительственный бюджет. Но что такое это самое недовыполнение? Это правительство (иными словами, некая банда) само себе сказало, что в этом году ограбит (принудительное отбирание денег именно так по УК называется) народ на N гривень. А народ, собаки, столько не отдал. Точно так я могу сказать, что каждый украинец мне должен в месяц платить, допустим, 1000 грн. Тогда за год я, а значит, по логике цитаты выше, и страна, начинаю недополучать 1000 * 12 * 44 млн / 28 = почти 19 миллиардов евро. Как от четырёх таможеных коррупций. Не смешно?Буквы жирные и цветные. Связь курса и таможни по-прежнему не ясна.Кроме сказок хорошо бы почитать и про вполне реальную и современную. Там в 1980м тоже правительство рассказывало, что остров, конечно, уничтожается, но все доходы копятся в правительственном фонде и каждому жителю хватит на столетия безбедной жизни в любом другом месте Земли.