Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт

Додано: Сер 31 лип, 2019 18:55

moveton написав: Аlександр написав: Несмотря на все реформы на украинских таможнях продолжают беспрепятственно работать коррупционные схемы. Из-за этого страна ежегодно теряет более 4 миллиардов евро , а это больше одной десятой всей доходной части бюджета....



Схемы работают, верно. А вот при пояснении эффекта от них уже подменяются понятия. Страна абсолютно ничего не теряет (и не приобретает) от таможеных платежей. Это перетасовка денег внутри страны. Да, от коррупции недовыполняется правительственный бюджет. Схемы работают, верно. А вот при пояснении эффекта от них уже подменяются понятия.абсолютно ничего не теряет (и не приобретает) от таможеных платежей. Это перетасовка денег внутри страны. Да, от коррупции недовыполняется правительственный бюджет.

moveton написав: Аlександр написав: moveton написав: Красиво звучит, но что-то меня терзают сомнения, что объём поборов на таможне и курс как-то связаны между собой. Я наивно думал, что курс - это функция от внешнеторгового баланса. Красиво звучит, но что-то меня терзают сомнения, что объём поборов на таможне и курс как-то связаны между собой. Я наивно думал, что курс - это функция от внешнеторгового баланса.

Одна из производных курса - работа таможни.



Буквы жирные и цветные. Связь курса и таможни по-прежнему не ясна. Буквы жирные и цветные. Связь курса и таможни по-прежнему не ясна.

moveton написав: Не смешно? Не смешно?

moveton написав: Аlександр написав: Так время уж позднее настало. Вот и сказка на ночь.

И далеко не все прожрать-пристроить, достаточно продать не более 5% от всей земли сельхозназначения, чтобы рассчитаться с госдолгом, номинированным в валюте. А детям-внукам, да и себе тоже помимо кредитов под 6 - 8% годовых, современное оборудование и ремонт, строительство детсадов, школ, больниц и пр. социальных объектов за счет освободившихся средств, заложенных в бюджете для выплаты и обслуживания госдолга. Так время уж позднее настало. Вот и сказка на ночь.И далеко не все прожрать-пристроить, достаточно продать не более 5% от всей земли сельхозназначения, чтобы рассчитаться с госдолгом, номинированным в валюте. А детям-внукам, да и себе тоже помимо кредитов под 6 - 8% годовых, современное оборудование и ремонт, строительство детсадов, школ, больниц и пр. социальных объектов за счет освободившихся средств, заложенных в бюджете для выплаты и обслуживания госдолга.

Кроме сказок хорошо бы почитать и про вполне реальную и современную историю острова Науру . Там в 1980м тоже правительство рассказывало, что остров, конечно, уничтожается, но все доходы копятся в правительственном фонде и каждому жителю хватит на столетия безбедной жизни в любом другом месте Земли. Кроме сказок хорошо бы почитать и про вполне реальную и современную. Там в 1980м тоже правительство рассказывало, что остров, конечно, уничтожается, но все доходы копятся в правительственном фонде и каждому жителю хватит на столетия безбедной жизни в любом другом месте Земли.

Местность возле поселка Клесов ужасает. Немного вглубь леса — и все чаще встречаются вывернутые с корнем деревья, раскопанные овраги, наполненные мутной и серой водой. Это последствия использования помп. Именно ими вымывают из земли янтарь.



Устройство в обиходе простое — к дизельному двигателю цепляют насос и пожарный шланг, затем пускают под напором воду. В результате из земли вымывается порода, а с ней и янтарь. О верхних слоях земли никто не думает. "Вы там поаккуратнее, а то в этих оврагах и на труп наткнутся можно", — предупреждают меня местные. Действительно, в оврагах глубиной по нескольку метров и утопиться можно запросто. Особенно когда обвал — земля такие измывательства над собой не всегда выдерживает.



Копанки, которые достигают в глубину 5–7 м, никто не засыпает, а спустя некоторое время их днища уходят все больше вглубь. Чтобы рекультивировать последствия нелегальных копателей нужны годы, но больший урон получили леса, в которых из-за добычи янтаря повалились и погибли деревья. В народе такой лес называют "пьяным" — от малейшего дуновения ветра деревья просто падают. А экологи говорят об "изнасилованной" земле.



"Уже сейчас площадь земли в Ровенской области, которая обработана копателями и нуждается в рекультивации, — более 700 гектаров, а лесов — более 400 гектаров, — говорит глава Госэкоинспекции Михаил Казимир. — В соседней Житомирской области уничтоженного около 70 гектаров леса. Закон "О янтаре" уже несколько раз рассматривался в Верховной Раде, но так и не был принят.

И не только, страдает также и местный производитель.Условно говоря, Вы ввозите импортный товар на $100 из которых должны уплатить $30 таможенных налогов и сборов. Но в декларации указываете стоимость товара не $100, а $1 и в итоге бюджет уже недосчитывается $29.70. Тогда для поддержания внутреннего производителя и коррупционеров, приходится занижать и курс на 30% до 26 UAH / USD вместо реальных честных 20 UAH / USD, так как после уплаты таможенных налогов и сборов, импорт все равно будет на 30% дороже или же из расчета все тех же 26 UAH / USD. Только вот доллары или туры для заграничной поездки будут не из расчета 20 UAH / USD.Абсолютно.Зачем же так далеко, вот совсем рядом со столицей и недалеко от польской границы.