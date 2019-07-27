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Чи укріпиться гривня до
20 грн за долар - експерт

Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:41

  Аlександр написав:Вот это как раз и не дешевый предвыборный популизм, а постоянный контроль и реальное решение больших проблем маленького человека во время всего президентского срока. А самое главное отличие Зеленского от порохоботских пережитков старой эпохи то, что будучи актером и любя сцену, он не прятался от своих зрителей. Так и сейчас, будучи президентом, но в тоже время и дальше всегда в душе оставаясь актером, не будет прятаться от людей за заборами, охраной или же высокомерно-презрительным отношением.


А самолет охраны отправленный в Одессу и море, перекрытое водолазами - это что? Это так он не прячется за охраной? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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