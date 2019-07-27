Чи укріпиться гривня до 20 грн за долар - експерт

Аlександр написав:

А самое главное отличие Зеленского от порохоботских пережитков старой эпохи то, что будучи актером и любя сцену, он не прятался от своих зрителей.

Вот это как раз и не дешевый предвыборный популизм, а постоянный контроль и реальное решение больших проблем маленького человека во время всего президентского срока.Так и сейчас, будучи президентом, но в тоже время и дальше всегда в душе оставаясь актером, не будет прятаться от людей за заборами, охраной или же высокомерно-презрительным отношением. Теперь любой город, любая площадь, любой объект и любая халатно неразрешенная проблема для него сцена, а нерадивые порохоботские чиновники - те, кого он ранее высмеивал на сцене. Только теперь им будет не смешно.С Ваших слов получается, если сильно допечет, то простой человек ипрезиденту не имеет право обратиться, т. к. 5 лет напостой тренделипорохоботы, - проблемы пересiчного их вождя не епу..., в смысле не в его компетенции.