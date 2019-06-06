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Хто має право на
пільгову пенсію

Хто має право на пільгову пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:59

Хто має право на пільгову пенсію

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пенсійний вік прив'язаний до стажу

Дивися повний текст Хто має право на пільгову пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:59

почему-то в статье забыли упомянуть лиц проживающих на территориях радиактивнозагрязнённых в результате аварии на Чернобыльской АЭС...
Cler
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