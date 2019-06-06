В Україні пенсійний вік прив'язаний до стажу
Дивися повний текст Хто має право на пільгову пенсію.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 15:59
Хто має право на пільгову пенсію
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Дивися повний текст Хто має право на пільгову пенсію.
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:59
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