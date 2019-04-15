НКРЕКП наклала другий штраф на оператора газорозподільних мереж "Київоблгаз" за недопуск регулятора до позапланової перевірки.
Дивися повний текст Нацкомісія повторно оштрафувала \"Київоблгаз\".
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Додано: Вів 30 лип, 2019 16:03
Нацкомісія повторно оштрафувала "Київоблгаз"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацкомісія повторно оштрафувала \"Київоблгаз\".
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:03
пора уже ставить вопрос об отзыве у них лицензии на поставки газа населению
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