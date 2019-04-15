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Нацкомісія повторно
оштрафувала "Київоблгаз"

Нацкомісія повторно оштрафувала "Київоблгаз"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:03

Нацкомісія повторно оштрафувала "Київоблгаз"

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП наклала другий штраф на оператора газорозподільних мереж "Київоблгаз" за недопуск регулятора до позапланової перевірки.

Дивися повний текст Нацкомісія повторно оштрафувала \"Київоблгаз\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:03

пора уже ставить вопрос об отзыве у них лицензии на поставки газа населению
Cler
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