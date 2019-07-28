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Українці з ID-паспортами не
можуть відкрити рахунки - ЗМІ

Українці з ID-паспортами не можуть відкрити рахунки - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:04

Українці з ID-паспортами не можуть відкрити рахунки - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
У українців з ID-паспортами залишилися проблеми з відкриттям банківських рахунків.

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