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Українці з ID-паспортами не можуть відкрити рахунки - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:04
Пропонуємо до обговорення:
У українців з ID-паспортами залишилися проблеми з відкриттям банківських рахунків.
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