Компанія заявила, що пасажирські перевезення збиткові та завдають щороку близько 10 мільярдів гривень збитків.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 16:10
"Укрзалізниця" скаржиться на мільярдні збитки через...
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Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" скаржиться на мільярдні збитки через пасажирські перевезення.
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:10
УЗ делится на 2 части: грузоперевозки и пассажирские. Грузоперевозки были суперприбыльные при Кырпе, который и мосты строил и вокзалы. Сейчас олигархи просто за них не платят. Вот и денег у УЗ мало.
Додано: Вів 30 лип, 2019 18:14
так и сейчас грузовые перевозки прибыльные, а в том что Кирпа строил..ну так строил и молодец. При Януковиче и все службы занятости привели в порядок по всем районным центрам, а потом оказалось что начальник этой службы там себе миллионы украл.
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