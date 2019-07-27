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"Укрзалізниця" скаржиться
на мільярдні збитки через...

"Укрзалізниця" скаржиться на мільярдні збитки через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:10

"Укрзалізниця" скаржиться на мільярдні збитки через...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія заявила, що пасажирські перевезення збиткові та завдають щороку близько 10 мільярдів гривень збитків.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" скаржиться на мільярдні збитки через пасажирські перевезення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:10

УЗ делится на 2 части: грузоперевозки и пассажирские. Грузоперевозки были суперприбыльные при Кырпе, который и мосты строил и вокзалы. Сейчас олигархи просто за них не платят. Вот и денег у УЗ мало.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:14

  alex7gk написав:УЗ делится на 2 части: грузоперевозки и пассажирские. Грузоперевозки были суперприбыльные при Кырпе, который и мосты строил и вокзалы. Сейчас олигархи просто за них не платят. Вот и денег у УЗ мало.

так и сейчас грузовые перевозки прибыльные, а в том что Кирпа строил..ну так строил и молодец. При Януковиче и все службы занятости привели в порядок по всем районным центрам, а потом оказалось что начальник этой службы там себе миллионы украл.
Laven
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Как стаканы по 2 тыс.грн. за штуку покупать деньги есть ...
Igorten
 
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Значит,ждите очередных повышений цен на жд билеты:)))
rytton
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