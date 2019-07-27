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"Укрзалізниця" скаржиться
на мільярдні збитки через...

"Укрзалізниця" скаржиться на мільярдні збитки через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:49

Это бред " Укрзализныци" Наведите порядок у себя и не просите у государства, Не воруйте , Вагоны идут полупустые а билетов нет,"Бордель" на колесах а не госструктура,Монополия- а денег нет, Чого бедные-потому что ДУРАКИ и ВОРЫ,
tek35
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:57

480км до Одессы за 10 часов и за 700грн (28$) это убыточно?
а 390км от Парижа до Нанта за 2 часа и 35$ это прибыльно!
Про зарплату "сдеся и тама" не говорю.
heckfy2014
 
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