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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 15:49
Это бред " Укрзализныци" Наведите порядок у себя и не просите у государства, Не воруйте , Вагоны идут полупустые а билетов нет,"Бордель" на колесах а не госструктура,Монополия- а денег нет, Чого бедные-потому что ДУРАКИ и ВОРЫ,
Додано: Сер 31 лип, 2019 15:57
480км до Одессы за 10 часов и за 700грн (28$) это убыточно?
а 390км от Парижа до Нанта за 2 часа и 35$ это прибыльно!
Про зарплату "сдеся и тама" не говорю.
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:41
Свежезарегистрировавшаяся зрада.
За 10 часов в Одессу ты заплатишь не 700 грн, а 175.
А в Нант ты можешь уехать как за 17 евро, так и за 70 - сильно зависит от дня недели.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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