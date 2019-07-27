Додано: Сер 31 лип, 2019 17:51

Укрзализныця ну все для людей делает,качественные условия перевозки, кондиционер, скорость, низкая цена на билет, чистые новые туалеты, постельное бельё с иголочки белое как снег, можно уехать когда угодно и куда угодно, высокие зарплаты сотрудникам компании, жёсткий отбор только для профессионалов, сытные дешёвые обеды для пассажиров, вот только люди жалко у нас плохие, не оплачивают проезд, пустые вагоны, люди ездят на машинах по шикарным дорогам и не развивают общественный транспорт, вот поэтому и убытки, держись Укрзализныця ты лучшее что случалось в жизни у Украинцев! (Сарказм)



А если серьёзно то если у вас убытки то свалите нахрен с рынка. Мне кажется что железная дорога в Украине это самая прибыльная отрасль которая вообще есть. Тут даже не нужно быть гением что бы управлять такой структурой есть примеры развитых стран, и как там всё процветает!