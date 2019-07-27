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"Укрзалізниця" скаржиться
на мільярдні збитки через...

"Укрзалізниця" скаржиться на мільярдні збитки через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:49

Это бред " Укрзализныци" Наведите порядок у себя и не просите у государства, Не воруйте , Вагоны идут полупустые а билетов нет,"Бордель" на колесах а не госструктура,Монополия- а денег нет, Чого бедные-потому что ДУРАКИ и ВОРЫ,
tek35
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:57

480км до Одессы за 10 часов и за 700грн (28$) это убыточно?
а 390км от Парижа до Нанта за 2 часа и 35$ это прибыльно!
Про зарплату "сдеся и тама" не говорю.
heckfy2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:41

  heckfy2014 написав:480км до Одессы за 10 часов и за 700грн (28$) это убыточно?
а 390км от Парижа до Нанта за 2 часа и 35$ это прибыльно!


Свежезарегистрировавшаяся зрада. :mrgreen:

За 10 часов в Одессу ты заплатишь не 700 грн, а 175.
А в Нант ты можешь уехать как за 17 евро, так и за 70 - сильно зависит от дня недели.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 17:51

Укрзализныця ну все для людей делает,качественные условия перевозки, кондиционер, скорость, низкая цена на билет, чистые новые туалеты, постельное бельё с иголочки белое как снег, можно уехать когда угодно и куда угодно, высокие зарплаты сотрудникам компании, жёсткий отбор только для профессионалов, сытные дешёвые обеды для пассажиров, вот только люди жалко у нас плохие, не оплачивают проезд, пустые вагоны, люди ездят на машинах по шикарным дорогам и не развивают общественный транспорт, вот поэтому и убытки, держись Укрзализныця ты лучшее что случалось в жизни у Украинцев! (Сарказм)

А если серьёзно то если у вас убытки то свалите нахрен с рынка. Мне кажется что железная дорога в Украине это самая прибыльная отрасль которая вообще есть. Тут даже не нужно быть гением что бы управлять такой структурой есть примеры развитых стран, и как там всё процветает!
deniskononov793
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 18:36

Бывал я в доме одного из средних чиновников укрзализници. Он занимается арендой вагонов, супер, я час говорить не мог, я такое видел только в Питере во дворце, пусть эти набу и прочие организации по интересуются. Всплывает много интересного! Глядишь убытков будет поменьше.
bezhanov77
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 18:44

збитковість?

Sommer 175грн это зацепером на электричках? Или ты сравниваешь кондиционируемый мягкий вагон на Нант с нашим даже плацкартно-вонючим вагоном. Не свежая Зрада у тебя в голове. Там не крадут, вот и вся неБОЛЬШАЯ разница.
heckfy2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:42

  heckfy2014 написав:Sommer 175грн это зацепером на электричках?


Тебе подсказать сайт Укрзализницi? Или тебе еще и меню там перевести?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 20:48

Re: "Укрзалізниця" скаржиться на мільярдні збитки через...

bezhanov77 написав:Бывал я в доме одного из средних чиновников укрзализници. Он занимается арендой вагонов, супер, я час говорить не мог, я такое видел только в Питере во дворце, пусть эти набу и прочие организации по интересуются. Всплывает много интересного! Глядишь убытков будет поменьше.
И давно в УЗ появились чиновники?
Faceless
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