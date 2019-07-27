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"Укрзалізниця" скаржиться на мільярдні збитки через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 лип, 2019 21:30
Sommer Меню на что перевести? Английский, немецкий, французкий, польский, украинский, русский без проблем. Болгарский, молдавский, румынский тоже. Японский, Хинди, китайский, литл, или тре пе.
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heckfy2014
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Додано: Сер 31 лип, 2019 22:17
Sommer написав: heckfy2014 написав:
480км до Одессы за 10 часов и за 700грн (28$) это убыточно?
а 390км от Парижа до Нанта за 2 часа и 35$ это прибыльно!
Свежезарегистрировавшаяся зрада.
За 10 часов в Одессу ты заплатишь не 700 грн, а 175.
А в Нант ты можешь уехать как за 17 евро, так и за 70 - сильно зависит от дня недели.
Ближайший свободный 2-й класс Интерсити Киев-Одесса на воскресенье стоит 508 грн за 7:15 пути. 1-й класс уже 1233 грн. От Парижа до Лиона примерно такое же расстояние. Скоростной Ouigo, 1:43 в пути. 2-й класс Интерсити рядом не валялся со 2-м классом Ouigo, к тому же 1-й класс у них просто отсутствует, поэтому сравним с 1-м классом. 45 евро за взрослого без дисконтной карты = 1259 грн. Что же это получается, Интерсити стоит столько же, едет в 4 раза дольше, при этом как бы убыточен?!
Кстати, есть рейс SkyUp PQ-101 на Одессу, 1:00 в пути, цена вопроса 935 грн плюс-минус. Так что УЖД стоит поумерить аппетит и пересмотреть свою бизнес-модель, если она у них вообще имеется.
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phantom_systems
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