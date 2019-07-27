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"Укрзалізниця" скаржиться
на мільярдні збитки через...

"Укрзалізниця" скаржиться на мільярдні збитки через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:30

Sommer Меню на что перевести? Английский, немецкий, французкий, польский, украинский, русский без проблем. Болгарский, молдавский, румынский тоже. Японский, Хинди, китайский, литл, или тре пе.
heckfy2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:17

  Sommer написав:
  heckfy2014 написав:480км до Одессы за 10 часов и за 700грн (28$) это убыточно?
а 390км от Парижа до Нанта за 2 часа и 35$ это прибыльно!


Свежезарегистрировавшаяся зрада. :mrgreen:

За 10 часов в Одессу ты заплатишь не 700 грн, а 175.
А в Нант ты можешь уехать как за 17 евро, так и за 70 - сильно зависит от дня недели.

Ближайший свободный 2-й класс Интерсити Киев-Одесса на воскресенье стоит 508 грн за 7:15 пути. 1-й класс уже 1233 грн. От Парижа до Лиона примерно такое же расстояние. Скоростной Ouigo, 1:43 в пути. 2-й класс Интерсити рядом не валялся со 2-м классом Ouigo, к тому же 1-й класс у них просто отсутствует, поэтому сравним с 1-м классом. 45 евро за взрослого без дисконтной карты = 1259 грн. Что же это получается, Интерсити стоит столько же, едет в 4 раза дольше, при этом как бы убыточен?!

Кстати, есть рейс SkyUp PQ-101 на Одессу, 1:00 в пути, цена вопроса 935 грн плюс-минус. Так что УЖД стоит поумерить аппетит и пересмотреть свою бизнес-модель, если она у них вообще имеется.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:03

  phantom_systems написав:
  Sommer написав:
  heckfy2014 написав:480км до Одессы за 10 часов и за 700грн (28$) это убыточно?
а 390км от Парижа до Нанта за 2 часа и 35$ это прибыльно!


Свежезарегистрировавшаяся зрада. :mrgreen:

За 10 часов в Одессу ты заплатишь не 700 грн, а 175.
А в Нант ты можешь уехать как за 17 евро, так и за 70 - сильно зависит от дня недели.

Ближайший свободный 2-й класс Интерсити Киев-Одесса на воскресенье стоит 508 грн за 7:15 пути. 1-й класс уже 1233 грн. От Парижа до Лиона примерно такое же расстояние. Скоростной Ouigo, 1:43 в пути. 2-й класс Интерсити рядом не валялся со 2-м классом Ouigo, к тому же 1-й класс у них просто отсутствует, поэтому сравним с 1-м классом. 45 евро за взрослого без дисконтной карты = 1259 грн. Что же это получается, Интерсити стоит столько же, едет в 4 раза дольше, при этом как бы убыточен?!


У французов точно убыточен.

По википедии, в 2013-м государство выделило ж/д компаниям субсидий на 13 миллиардов евро: https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_tran ... #Subsidies
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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