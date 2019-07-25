Офіс президента заявив про плани на скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі.
Дивися повний текст В уряді мають намір скасувати мораторій на землю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:13
В уряді мають намір скасувати мораторій на землю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді мають намір скасувати мораторій на землю.
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:13
безграмотным авторам стоит понять, что офис президента и правительство - это две большие разницы...
|