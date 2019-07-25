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В уряді мають намір скасувати мораторій на землю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:13
Пропонуємо до обговорення:
Офіс президента заявив про плани на скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі.
Дивися повний текст В уряді мають намір скасувати мораторій на землю
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Додано: Вів 30 лип, 2019 19:13
безграмотным авторам стоит понять, что офис президента и правительство - это две большие разницы...
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Vagabondo
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Додано: Вів 30 лип, 2019 19:19
Vagabondo написав:
безграмотним авторам варто зрозуміти, що офіс президента і уряд - це дві великі різниці
Формально так, але за результатами останніх виборів очевидно, що новий уряд буде філіалом офісу президента.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 19:21
0mage0 написав: Vagabondo написав:
безграмотним авторам варто зрозуміти, що офіс президента і уряд - це дві великі різниці
Формально так, але за результатами останніх виборів очевидно, що новий уряд буде філіалом офісу президента.
с точки зрения Конституции - это разные органы власти...
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Додано: Вів 30 лип, 2019 20:32
Vagabondo написав: 0mage0 написав: Vagabondo написав:
безграмотним авторам варто зрозуміти, що офіс президента і уряд - це дві великі різниці
Формально так, але за результатами останніх виборів очевидно, що новий уряд буде філіалом офісу президента.
з точки зору Конституції - це різні органи влади ...
Та зрозуміленько, що різні й що у статті помилка. Я просто вказую на цікавий факт, що скоро ця помилка буде радше формальністю.
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