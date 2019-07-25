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В уряді мають намір
скасувати мораторій на землю

В уряді мають намір скасувати мораторій на землю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:13

В уряді мають намір скасувати мораторій на землю

Пропонуємо до обговорення:
Офіс президента заявив про плани на скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

Дивися повний текст В уряді мають намір скасувати мораторій на землю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:13

безграмотным авторам стоит понять, что офис президента и правительство - это две большие разницы...
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:19

  Vagabondo написав:безграмотним авторам варто зрозуміти, що офіс президента і уряд - це дві великі різниці

Формально так, але за результатами останніх виборів очевидно, що новий уряд буде філіалом офісу президента.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:21

  0mage0 написав:
  Vagabondo написав:безграмотним авторам варто зрозуміти, що офіс президента і уряд - це дві великі різниці

Формально так, але за результатами останніх виборів очевидно, що новий уряд буде філіалом офісу президента.

с точки зрения Конституции - это разные органы власти...
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:32

  Vagabondo написав:
  0mage0 написав:
  Vagabondo написав:безграмотним авторам варто зрозуміти, що офіс президента і уряд - це дві великі різниці

Формально так, але за результатами останніх виборів очевидно, що новий уряд буде філіалом офісу президента.

з точки зору Конституції - це різні органи влади ...

Та зрозуміленько, що різні й що у статті помилка. Я просто вказую на цікавий факт, що скоро ця помилка буде радше формальністю.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:52

Землю продавать нельзя, по крайней мере сейчас.
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:38

Re: В уряді мають намір скасувати мораторій на землю

Поддерживаю , землю продавать сейчас нельзя. Пусть только попробуют сделать это без референдума, мало им не покажется.
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наконец-то
bukerman
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