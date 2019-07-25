Офіс президента заявив про плани на скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі.
Дивися повний текст В уряді мають намір скасувати мораторій на землю.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 19:13
В уряді мають намір скасувати мораторій на землю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді мають намір скасувати мораторій на землю.
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:13
безграмотным авторам стоит понять, что офис президента и правительство - это две большие разницы...
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:19
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:21
Додано: Вів 30 лип, 2019 20:32
Та зрозуміленько, що різні й що у статті помилка. Я просто вказую на цікавий факт, що скоро ця помилка буде радше формальністю.
Додано: Вів 30 лип, 2019 23:38
Re: В уряді мають намір скасувати мораторій на землю
Поддерживаю , землю продавать сейчас нельзя. Пусть только попробуют сделать это без референдума, мало им не покажется.
Додано: Сер 31 лип, 2019 07:24
Наконецто. А то скоро вообще не останется пахотных земель. Люди, которые против, не понимают этой проблемы. Земля в оренду это как автомобиль в оренду. Вы будете делать кап ремонт в орендованый автомобиль? Нет, вы даже его мыть не будете. Потому что это не ваше. Ямки на дорогах объезжать не будете, а зачем? Завтра другой орендуете. С землей так же. Масляничные культуры уничтожают землю. Посмотрите сколько Украина выращивает масляничных культур и также гляньте статистику уменьшения в Украине пахотных земель. Может после этого Вы поменяете свою точку зрения. А бучу по запрету продажи земли поднимают крайне заинтересованные крупнейшие три агрохолдинга.
Додано: Сер 31 лип, 2019 07:49
Surfer
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земля - национальное достояние
и не кучке воров решать, запускать ли рынок
это вопрос референдума
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