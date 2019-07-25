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В уряді мають намір
скасувати мораторій на землю

В уряді мають намір скасувати мораторій на землю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:37

нужен референдум
azon
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 10:06

1917-й помните? Пусть отдают\продают все равно народ отберет и поделит :)
agcsc
 
Повідомлень: 364
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